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Про медведей и людей: почему участились нападения хищников на Дальнем Востоке

Антон Талпа
00:50 17.08.2019
По мнению зоологов, причинами такого поведения хищников является не только паводки и лесные пожары, но и сам человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Дальнем Востоке участились случаи нападения медведей на людей. При этом хищники сталкиваются с человеком не в лесах, - естественной для них среде обитания, а рядом с населенными пунктами или предприятиями.

Например, в Петропавловске-Камчатском на городское кладбище забрел медведь, которого местные жители успели снять на видео. По мнению специалистов, виной всему паводки и лесные пожары. Из-за стихии, медведям сложной найти еду в привычной среде обитания. Поэтому они и подбираются поближе к людям. Однако, не все встречи с хищниками заканчиваются благополучно. В Новосибирске медведь растерзал человека. После длительных поисков в лесу нашли грибника Александра Корнеева. И прежде, чем подобраться поближе к погибшему мужчине, медведя пришлось застрелить.

Еще один человек погиб после встречи со зверем на Камчатке. Мужчина ремонтировал вентиляцию на местном заводе, когда к нему подобрался хищник. По словам экспертов, ответственность за такое поведение медведей лежит и на людях. Хищников подкармливают, разбрасывают мусор и остатки еды. И медведи быстро привыкают к легкой добыче.

Унюхать еду эти звери могут за несколько километров. Считается, что у медведей обоняние лучше, чем у собак. По мнению зоологов, хищники умеют передавать информацию о месте, где можно чем-то поживится. И поэтому частенько у помоек или рядом с дорогой, можно заметить медведей, пришедших на трапезу целыми семьями.

«Медведю проще прийти на помойку. Это так и называется - пищевой паразитизм. Все проблемы, про которые я слышал за последний год, связаны с пищевым паразитизмом медведей», - говорит зоолог Михаил Кречмар.     

Медведи настолько перестали бояться людей, что инспекторам ГИБДД из Магадана пришлось прогонять косолапых на патрульной машине и напугать так сильно, чтобы хищники больше не возвращались к людям.

Инспекторы и егеря Дальнего Востока сейчас разрабатывают план, как сократить количество столкновений медведей и людей.

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