Воры молодости: названы продукты, ускоряющие старение кожи

Преждевременное старение кожи могут вызывать шесть продуктов, убеждены специалисты.

Наиболее опасным для молодости кожи продуктом оказался сахар: его постоянное присутствие в рационе замедляет синтез коллагена. Речь идет о белке, который отвечает за упругость кожного покрова.

Вторым в рейтинге оказалось переработанное мясо. Чрезмерное употребление этого продукта негативно сказывается на обмене веществ и делает кожу тусклой, а также портит ее цвет и повышает склонность к возникновению акне.

«Бронза» досталась соли: она способствует возникновению отеков и ухудшает качества кожи.

В рейтинге, опубликованном порталом MedikForum, также присутствует кофе. Напиток, по мнению специалистов, обезвоживает организм, способствуя появлению морщин.

На пятой строчке – алкоголь. По мнению экспертов, употребление спиртных напиток может провоцировать появление припухлостей на коже. Из-за алкоголя кровеносные сосуды на коже могут стать более выраженными.

И замыкают рейтинг продукты из кукурузы: хлопья для завтраков, чипсы и попкорн. Любовь к ним может нарушать в организме баланс жирных кислота Омега-3 и Омега-6.

Ранее ученые обнаружили продукт, способствующий «отсрочке» старости. Найти его удалось в диете жителей Индии.