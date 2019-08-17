Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миллиарды долларов США: на Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

Наталия Майорова
00:21 17.08.2019
Медведчук отметил, что в прошлом году на обеспечение украинцев было необходимо 10,5 миллиардов кубов газа, но теперь получать такое количество от Европы уже невозможно.
Миллиарды долларов США: на Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

В случае, если Украина лишится транзита российского газа, то страна будет ежегодно терять по три миллиарда долларов. Кроме того, Киев лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«По транзиту этот газ мы получали по импорту таким образом, что мы его изымали на территории Украины, а покупали у европейских операторов, но технически этот газ не выходил за пределы границ страны», - заявил он.

Вместе с тем Медведчук отметил, что в прошлом году на обеспечение украинцев было необходимо 10,5 миллиардов кубов газа. Однако получить такое количество из Европы в настоящее время невозможно.

«Поэтому надо решать проблему и прямых поставок газа из России, и транзита газа не только потому, что он дает поступления в доходную часть бюджета, а потому, что он обеспечивает газом Украину», - цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что Киев имеет так называемый «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.08.2019, 12:04
Командир совершившего аварийную посадку А321 извинился перед пассажирами
Дата16.08.2019, 11:41
Россия в лидерах: главный судья АрМИ-2019 подвел предварительные итоги Игр
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:21 В стране и мире
Миллиарды долларов США: на Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа
22:53 В стране и мире
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
21:55 В стране и мире
Видео
В Москве на МКАД полыхает грузовик: видео
20:12 В стране и мире
Видео
В Госдуме решили изменить механизм покупки незарегистрированных лекарств
19:40 В стране и мире
Видео
Через все преграды: как корреспонденты «Звезды» освещали АрМИ-2019
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Яростная схватка двух питонов за самку на чердаке попала на видео
Капля здоровья: назван способ избежать простуды в сезон гриппа
«Яблочная пасхалка»: СМИ нашли намек на дату презентации нового iPhone
Косолапая сила: убегающий от полиции медведь оставил после себя дыру в стене
Пугачева оплатила штраф за слишком большой забор
Видео
Дальний бросок «Белого лебедя»: кадры дозаправки Ту-160 в небе над Чукоткой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.