Миллиарды долларов США: на Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

В случае, если Украина лишится транзита российского газа, то страна будет ежегодно терять по три миллиарда долларов. Кроме того, Киев лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«По транзиту этот газ мы получали по импорту таким образом, что мы его изымали на территории Украины, а покупали у европейских операторов, но технически этот газ не выходил за пределы границ страны», - заявил он.

Вместе с тем Медведчук отметил, что в прошлом году на обеспечение украинцев было необходимо 10,5 миллиардов кубов газа. Однако получить такое количество из Европы в настоящее время невозможно.

«Поэтому надо решать проблему и прямых поставок газа из России, и транзита газа не только потому, что он дает поступления в доходную часть бюджета, а потому, что он обеспечивает газом Украину», - цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что Киев имеет так называемый «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года.