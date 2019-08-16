Командир совершившего аварийную посадку A321 вернулся в Екатеринбург

Командир совершившего аварийную посадку в Московской области лайнера А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, заявил, что действия экипажа A321 заслуживают самой высокой оценки и нужно подготовить документы для представления его к госнаградам.

Пассажиры авиалайнера, в свою очередь, поблагодарили экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отметили высокий профессионализм летчиков лайнера - командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

В беседе со «Звездой» Дамир Юсупов рассказал, что сделал сразу после того, как посадил аварийный самолет, а также отметил, что не считает свой поступок геройским.