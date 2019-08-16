«Побежал за бабочкой»: родители рассказали, как их сын потерялся в лесу под Омском

Трехлетний Коля Бархатов, который двое суток без еды и воды скитался в омском лесу, полностью здоров. После осмотра врачи перевели его из реанимации в детское отделение. По словам медиков, ребенок нормально ест и общается с людьми.

Коля уже рассказал родителям, зачем вышел из машины. Оказалось, что ребенок увидел бабочку, побежал за ней в лес и заблудился. Об этом поведала мама Коли.

Мальчик пропал 13 августа, родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, Коли уже не было. На поиски отправились сотни спасателей, полицейских, кинологов, местных жителей и волонтеров. Также были задействованы вертолет с тепловизором, частные самолеты и квадрокоптеры. Ребенка нашли днем 15 августа. По словам матери Коли, днем он спал, так как не знал, куда идти, а ночью шел на свет фонаря сотрудников МЧС. Именно поэтому его и нашли так близко от лагеря - в 800 метрах.

Сейчас Коля находится в Большереченской ЦРБ под наблюдением врачей. С ребенком работает психолог.