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Жена Атамбаева сообщила о возможном уголовном преследовании

Роман Захаров
09:18 16.08.2019
По словам Раисы Атамбаевой, она пока не знает, по какой статье против нее возбудят уголовное дело.
Жена Атамбаева сообщила о возможном уголовном преследовании
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В Киргизии планируют возбудить уголовное дело в отношении супруги бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Раисы. Об этом заявила сама Атамбаева.

«В отношении меня сейчас заводят уголовное дело», - сказала Раиса Атамбаева.

По словам супруги экс-президента, ей пока не известно, по какой статье будет возбуждено дело.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ предпринял попытку проведения операции по задержанию Атамбаева, однако штурм был отбит его сторонниками. На следующий день силовики провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже правоохранители начали силой разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо людей. Согласно последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В пятницу, 9 августа, Алмазбека Атамбаева заключили под стражу по меньшей мере до 26 августа 2019 года.

В настоящий момент против бывшего лидера Киргизии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации убийства, организации массовых беспорядков и о захвате заложников.

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