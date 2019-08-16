Стрельба с жертвами: на границе Индии и Пакистана резко обострилась ситуация

На границе Индии и Пакистана резкое обострение. Военные двух государств в четверг вступили в перестрелку. В результате есть погибшие - до десяти человек с обеих сторон.

Сегодня ситуацию в спорном регионе Кашмир обсудят в Совбезе ООН, он соберется по просьбе Китая. Консультации закрытые - по регламенту, представителей Исламабада и Нью-Дели на них не будет.

Вспышка напряженности в регионе произошла после того, как власти Индии лишили особого статуса штат Джамму и Кашмир, населенный по преимуществу мусульманами. В регионе отключили мобильную связь и интернет, начались аресты подозреваемых в терроризме.

Пакистан в ответ на происходящее понизил уровень дипломатических отношений с соседом, а также прервал железнодорожное и автобусное сообщение.