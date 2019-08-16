СМИ раскрыли новые обстоятельства смерти Эпштейна

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн мог быть убит в тюремной камере. Такое мнение высказал медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News доктор Марк Сигел, комментируя результаты вскрытия.

По мнению специалиста, на насильственную смерть указывает то, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость, а на его шее присутствовали иные характерные повреждения.

«Это могло быть или самоубийство, или убийство... Теперь я более чем когда-либо полагаю, что это было убийство», - приводит Fox News слова Сигела.

При этом эксперт уточнил: для того чтобы окончательно сформировать точку зрения на случившееся, ему нужна дополнительная информация.

Сигел также указал на несколько странных обстоятельств, предшествовавших гибели Эпштейна. По словам медика, в тюрьме в Нью-Йорке миллиардера шесть дней держали в специальной камере, где за ним вели наблюдение во избежание суицида. Затем администрация учреждения без каких-либо обоснований сняла спецнаблюдение, и момент смерти Эпшнейна остался незамеченным охранниками.

Джеффри Эпштейн находился под арестом по обвинению в организации секс-торговли. По версии следствия, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками. При этом миллиардер платил пострадавшим, а некоторых вербовал, чтобы те приводили к нему новых жертв.

В 2008 году предприниматель получил минимальное наказание за совершенные преступления - 13 месяцев тюрьмы, хотя ему грозило пожизненное заключение. Повторно дело против миллиардера возбудили в июле этого года. Он был взят под стражу, а в минувшую субботу его нашли мертвым в камере.

Стоит отметить, что Эпштейн не признавал выдвигаемых против него обвинений.