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«Огненный шар» заметили над пирамидами в Египте

Лина Давыдова
09:07 16.08.2019
В небе над египетскими пирамидами появился странный огненный шлейф.
© Видео: Simpson channel, YouTube © Фото: bizzare world, youtube

Над египетскими пирамидами в Гизе был замечен неизвестный объект. Один из очевидцев запечатлел на камеру необычное явление: в небе появился большой огненный шлейф, напоминающий полет метеорита. Внезапно от него отделился светящийся шарообразный объект, который полетел в противоположную сторону. Видео было снято еще в начале лета этого года, однако внимание пользователей Сети оно привлекло лишь сейчас.

Скептики полагают, что снятый очевидцем объект - это всего лишь метеорит, сторонники же теории заговоров убеждены, что автору ролика якобы удалось запечатлеть НЛО, пишет британское издание Daily Star.

Как отмечается, не так давно эксперты проанализировали похожее видео. Тогда они пришли к выводу, что исходящие от летящего огненного шара огни были осколками метеорита. 

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