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Успокоили: отели в Турции не станут отказываться от системы «все включено»

Роман Захаров
07:06 16.08.2019
Как рассказали в Союзе отельеров Средиземноморья, в Турции никто не имеет права заставить отели применять какую-либо систему обслуживания клиентов.
Успокоили: отели в Турции не станут отказываться от системы «все включено»
© Фото: pixabay.com

Турецкие отели не станут отказываться от системы all inclusive, так как она пользуется высоким спросом у туристов. Об этом заявил руководитель Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

Он отметил, что в Турции никто не имеет права заставить отели применять какую-либо систему обслуживания клиентов: это приоритет исключительно руководства отелей.

«Система "всё включено" создана рынком, и только рынок принимает решение о том, успешна она или нет. Раз существует спрос, то будет и предложение. В Турции на такую систему существует очень высокий спрос, а, следовательно, будут работать отели, считающие для себя эту систему оптимальной», - приводит РИА Новости слова Ягджы.

Глава Союза отельеров Средиземноморья при этом добавил, что Турция - одна из тех стран, где система all inclusive применяется наиболее успешно, и предложения о ее отмене не имеют под собой разумного основания.

«Время о времени из-за этих прошений разговоры об отмене all inclusive возникают, однако они уже изрядно надоели, и я уверен, что пора уже заканчивать поднимать волну на данную тему», - заявил специалист.

Ранее стало известно, что турецкие торговцы и ремесленники обратились к руководству Турции с просьбой пересмотреть стандарты «все включено» в отелях, поскольку это наносит ущерб их бизнесу. По словам предпринимателей, из-за системы all inclusive туристы часто не покидают своих гостиниц, а потому не тратят деньги на гастрономию и покупки за пределами отелей. 

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