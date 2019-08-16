Десятки пассажиров аварийно-приземлившегося A321 прибыли в Крым

Шестьдесят пять пассажиров аэробуса A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Жуковского в Симферополь, но совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, двумя другими рейсами доставили в Крым.

После жесткого приземления первую группу привезли в аэропорт Жуковский и отправили в Симферополь оттуда. Вторая группа улетела чуть позже из Домодедово.

Все пассажиры восхищаются работой пилотов и уверяют, что благодаря им даже испугаться не успели. Аэрофобии нет. Долго раздумывать садиться снова в самолет или нет - не стали.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.