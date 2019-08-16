СМИ: России предложили создать «паспорт аэропорта»

В России необходимо создать «индивидуальный паспорт» для каждого аэропорта. Об этом заявил глава отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, отметив, что такие меры помогут избежать столкновений самолетов с птицами.

Специалист считает, что в этом «паспорте» нужно учитывать наличие вблизи воздушной гавани рек, морских побережий, характер растительности, а также число и виды птиц. Помимо биологическими факторами необходимо взять во внимание частоту взлетов и посадок, а также наличие мусорных свалок рядом с аэропортом.

В беседе с корреспондентом «Известий» Рыжов добавил, что следует выработать программу обеспечения орнитологической безопасности для каждого аэропорта. При этом, по мнению специалиста, нельзя обойтись только установкой устройства акустического отпугивания пернатых или помощью ловчих птиц.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.