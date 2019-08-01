Выставка к 85-летию Студии художников имени М.Б. Грекова открылась в «Зарядье»

В московском парке «Зарядье» 31 июля открылась выставка картин и скульптур Студии имени Митрофана Грекова. Экспозиция художников, представляющих творческую организацию Министерства обороны России, развернулась в выставочном зале Медиацентра.

На выставке показаны как ранние, так и недавние живописные, скульптурные и графические работы. Произведения написаны на самые разные темы: от батальных сцен до лирических пейзажей и натюрмортов.

Посетители смогут насладиться искусством лаковой миниатюры, увидеть эскизы диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», установленной в Севастополе, а также оценить изысканные скульптурные работы. Выставка будет работать для всех желающих до 9 сентября. Вход на нее абсолютно бесплатный.

Митрофан Борисович Греков - советский баталист, большую часть своих работ посвятивший Красной армии. Он занимался активной просветительской деятельностью. В ноябре 1934 года после смерти Грекова по решению военного командования СССР будет создана художественная мастерская, названная его именем.

На сегодняшний день в Студии военных художников имени Грекова работает большой коллектив, состоящий из мастеров высочайшего профессионализма. В этом году Студии исполняется 85 лет.

Круг работ художников разнообразен и представлен в десятках тысяч произведений живописи, графики и скульптуры, исполненных в лучших традициях русского реалистического искусства.

Среди них есть памятники мирового искусства: монументы Е.В. Вучетича «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, картина П.А. Кривоногова «Победа», полотно С.Н. Присекина «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет» в Кремле. комплекс диорам в Музее Победы на Поклонной горе, диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе», роспись центральной части Храма Христа Спасителя, скульптурные композиции «Первая мировая война 1914–1918 годов» и «Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», установленные в Москве перед зданием Минобороны России.