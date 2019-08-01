В Белом доме раскрыли подробности разговора Путина c Трампом

Лидеры России и США обсудили торговые вопросы во время телефонного разговора 31 июля. После беседы Владимира Путина и Дональда Трампа Белый дом распространил заявление о ее содержании.

Отмечается, что главной темой разговора стали лесные пожары в Сибири. Трамп выразил Путину обеспокоенность происходящим.

«Лидеры также обсудили торговлю между двумя странами», – цитирует представителя Белого дома Хогана Гидли National Post.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Путину по телефону и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Президент России ответил, что по необходимости воспользуется этим предложением. Жест Трампа Путин оценил как залог того, что полноформатные отношения между двумя странами удастся восстановить.