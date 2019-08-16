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Плата за мечту: Непал ужесточает правила для желающих покорить Эверест

Тамара Астапенкова
06:05 16.08.2019
Альпинисты, чтобы получить разрешение, должны будут пройти специальную подготовку, предоставить справки о здоровье и найти опытного проводника.
Плата за мечту: Непал ужесточает правила для желающих покорить Эверест
© Фото: nimsdai, twitter

Специальная комиссия, созданная властями Непала, опубликовала доклад, в котором предложила ужесточить требования ко всем желающим подняться на Эверест. Теперь альпинистам, мечтающим покорить самую высокую вершину мира, придется собрать большее число разрешений и справок, пройти специальную подготовку и дороже заплатить за официальное разрешение (пермит).

Как следует из доклада, альпинисты, прежде чем получить разрешение на восхождение на Эверест (высота 8848 метров), должны пройти успешное покорение вершины не менее 6500 метров. При этом подъем теперь возможен, только в сопровождении опытного проводника. Также человек должен предоставить справки о своем состоянии здоровья и физической подготовке. Также комиссия предлагает поднять оплату официального разрешения с 11 тысяч долларов до 35 тысяч долларов, сообщает Reuters.

Такие инициативы были выдвинуты после подведения итогов «горячего» сезона (обычно это май). Только за один этот месяц в горах погибли 11 человек, 9 из которых старше 43 лет. И 10 из 11 альпинистов умерли из-за резкого ухудшения здоровья.

Ранее сообщалось, что 22 мая больше 200 человек совершили восхождение на Эверест. В результате, чтобы спуститься пришлось стоять в очереди. В ожидании спуска два альпиниста скончались. Это произошло на высоте более 8 тысяч метров, на участке, который называется «зоной смерти».

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