Без пластики: обнаружено масло, вызывающее аномальный рост груди

Использование лавандового масла может спровоцировать аномальный рост груди у девушек. К такому выводу пришли исследователи из Национального института гигиены окружающей среды.

Работа ученых стала первой, в которой сообщается об аномальном росте груди у девушек под воздействием продуктов из лаванды. Оказалось, что некоторые компоненты эфирных масел могут имитировать женский гормон эстроген, и, наоборот, блокировать мужской – тестостерон.

Однако сотрудник института Тайлер Рэмси отметил, что масла лаванды и чайного дерева содержат химические вещества, которые могут оказывать негативное влияние на эндокринную систему, говорится в публикации научного журнала Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.