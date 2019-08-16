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Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет

Тамара Астапенкова
04:50 16.08.2019
Картофеля, макарон и сахара граждане России есть стали меньше, а овощей и фруктов – больше.
Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Globallookpress

Росстат провел исследование и выяснил как изменился рацион жителей России за последние 40 лет. Оказывается, россияне стали есть меньше картофеля, пить молока и потреблять сахара. Зато в их рационе стало больше присутствовать фруктов и ягод, овощей и бахчевых, рыбы и морепродуктов.

По мнению врача-эндокринолога Екатерины Александровой, эти изменения можно связать с доступностью овощей и фруктов в течение всего года, а также со стремлением жителей России вести здоровый образ жизни.

По данным Росстата, в 1980 на человека приходилось 117 кг картофеля в год, в 2018 – 59 кг. Количество фруктов и ягод увеличилось с 35 кг до 74 кг, овощей и бахчевых – с 92 кг до 104 кг.

Если в 1980 году человек за год съедал 17 кг рыбы и морепродуктов, то в 2018 – 22 кг. Что касается мяса, то статистические данные по этому пункту менялись дважды. В 1980 человек за год съедал 70 кг, в 2000 – 50 кг, а в 2018 году есть мяса стали опять больше. Теперь на одного человека в год приходится 89 кг мяса.

«Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону», - приводит слова врача-эндокринолога Екатерины Александровой РИА Новости.

Потребление круп, хлеба и макарон за последние 40 лет снизилось на 16 кг. Также россияне стали меньше включать в свой рацион молочных продуктов с 390 кг в 1980 до 266 кг в 2018. Сахара среднестатистический россиянин стал есть меньше на 4 кг.

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