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Под Хабаровском 80-летнюю пенсионерку осудят за тройное убийство

Кристина Волкова
06:48 01.08.2019
Экспертиза признала, что женщина находилась в адекватном состоянии.
Под Хабаровском 80-летнюю пенсионерку осудят за тройное убийство
© Фото: СК РФ

Следственный комитет по Хабаровскому краю направил обвинительное заключение в прокуратуру по делу 80-летней женщины из поселка Березовка. Пенсионерка Софья Жукова обвиняется в убийстве трех человек.

В конце января около теплотрассы в поселке были найдены расчлененные фрагменты тела 52-летнего мужчины из Украины, который приехал в Россию на заработки и снимал комнату у ранее подозреваемой. В ходе обыска в квартире криминалисты обнаружили кровь, принадлежащую убитому.

В ходе расследования стало известно еще у двух убийствах, заявил на пресс-конференции в четверг, 1 августа, руководитель СК Евгений Долгалев. В 2005 году из-за небольшого конфликта обвиняемая зарубила топором 8-летней девочки, проживающей в одном доме с пенсионеркой. Причиной конфликта, как выяснилось, стало то, что ребенок несколько раз проигнорировал замечания женщины, а также мешала ей «своей беготней и шумом».

Позднее, в марте 2013 года, также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно». Как позднее выяснилось, убитая временно заехала в квартиру Жуковой, пока искала себе новое жилье.

При этом экспертиза признала, что женщина находилась в адекватном состоянии, и никаких отклонений в ее психическом состоянии обнаружено не было. При этом ранее соседи женщины по дому заявили, что она злоупотребляла алкоголем, и периодически «странно себя вела».

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