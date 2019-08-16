Психолог объяснил, как справиться с аэрофобией

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, как можно справиться с аэрофобией, из-за которой люди мучаются страхами, тревожными приступами и даже испытывают панику.

«Есть несколько вариантов. Первое - изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна», - сказал Никита Чернов.

Чернов добавил, что многие специалисты практикуют метод, когда «сталкивают» пациента со своими страхами. Когда человек чего-то боится, то он избегает это: отказывается от полетов, пьет успокоительное.

«И тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом. У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», - пояснил Чернов.

Он также добавил, что не стоит переключать чувство страха на прослушивание музыки, чтение книг или поглощение еды. По мнению специалисты, это может только усилить тревогу, поскольку мозг раз за разом будет возвращаться к «страшной ситуации».

Чернов считает, что справиться с аэрофобией поможет изучение строения самолета и принципов его полета. А вот новости, фильмы-катастрофы могут только усугубить это состояние пишет РИА Новости.