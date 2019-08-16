В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей

КНДР не намерена вести дальнейшие переговоры с Южной Кореей. Представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины раскритиковал южнокорейские власти после речи президента Мун Чжэ Ина. Речь идет о выступлении по случаю Дня освобождения Кореи. Таким образом, северокорейский представитель добавил, что КНДР не намерена садиться за стол переговоров с Сеулом.

В сообщении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) уточняется, что южнокорейские власти якобы намерены получить выгоду от новых переговоров Пхеньяна и Вашингтона.

«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.

Представитель КНДР призвал власти Южной Кореи «поскорее отказаться от подобных безрассудных желаний». Он добавил, что Пхеньяну больше «не о чем разговаривать» с Сеулом.

Северокорейские власти обрушились с критикой на своих соседей после выступления президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Тогда южнокорейский лидер отметил, что «несмотря на серию тревожных действий со стороны КНДР в недавнем прошлом, импульс к диалогу сохраняется».

В Северной Корее, в свою очередь, расценили такое выступление как голословное, а сам Мун Чжэ Ин якобы «цитирует воодушевляющие слоганы».