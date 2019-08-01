Есть погибшие: в Иркутске столкнулись автобус и легковой автомобиль

В Иркутске столкнулись легковой автомобиль и автобус. По предварительной информации, погибла женщина водитель машины и одна пассажирка автобуса.

ДТП произошло на плотине ГЭС. По одной из версий, маршрутный автобус № 99 и автомобиль Kia не смогли избежать столкновения по причине выезда общественного транспорта на полосу встречного движения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное ГУ МВД, личности погибших устанавливаются, но девушка за рулем иномарки предположительно была 1988 года рождения. В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители. Водитель автобуса госпитализирован.