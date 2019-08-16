Правда или ложь: в Instagram появится новая функция

Пользователи социальной сети Instagram уже в ближайшее время смогут опробовать новую функцию: речь идет о возможности сообщать о фейковом контенте.

Для того, чтобы заявить о недостоверной или подозрительной информации, пользователям Instagram необходимо будет кликнуть на три точки в верхнем правом углу публикации, после чего обозначить ее как «несоответствующую» или «фейковую».

Однако решать, действительно ли публикация является таковой, будут специалисты социальной сети. Ожидается, что сообщения не станут полностью исчезать с платформы, однако продвигать их с помощью хештегов окажется невозможно, сообщает портал Poynter.

Накануне стало известно о еще одном нововведении Instagram: пользователи соцсети из Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии больше не смогут увидеть количество лайков под публикациями. Эта возможность останется доступной лишь для авторов постов.