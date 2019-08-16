Супертайфун «Кроса» вызвал паводки в Приморье

Супертайфун «Кроса» вышел на центральную часть Японского моря и добрался до Приморья, обрушив на регион сильные дожди, которые синоптики отнесли к категории «опасного метеорологического явления». В некоторых районах за 12 часов выпало около 70 процентов месячной нормы осадков.

Ранее на территории Приморского края было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что «Кроса» пройдет по северо-восточной части Японского моря, но сейчас прогнозы изменились. Метеорологи считают, что супертайфун пронесется по восточной части Японского моря.

«Ожидается, что в восточных районах Приморья он вызовет сильные, местами очень сильные дожди. Но они будут непродолжительными. Не менее опасная ситуация складывается на западе и юго-западе края, где бывший тропический шторм “Лекима” и грозный “Кроса” обостряют малоподвижный атмосферный фронт под влиянием которого минувшей ночью уже прошли интенсивные дожди», - говорится в сообщении Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильные осадки в южных и западных районах Приморья вызвали формирование паводков на реках. Наиболее интенсивный подъем воды наблюдается в притоках реки Раздольная, Борисовка и Казачка. В них уровень воды поднялся от 1,2 до 2.0 метров. В других районах ожидается подъем воды от 0,8 до 1,5 метров.

Ранее, из-за тайфуна «Лекима» в Приморском крае выпало около половины месячной нормы осадков. В некоторых местах уровень воды поднялся более чем на метр. Всю мощь «Лекимы» почувствовали в Китае, где из-за стихии эвакуировали около миллиона человек. В зоне бедствия оказались более 1,6 миллиона человек, уничтожены сотни тысяч гектаров сельхозугодий. Сообщается о 49 погибших и 21 житель Китая числится пропавшим без вести.