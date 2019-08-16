СМИ: КНДР произвела пуски двух неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи утверждают, что КНДР якобы провела пуски двух неопознанных снарядов. Инцидент произошел в пятницу, 16 августа. При этом, запуск, предположительно, был осуществлен из района Тхончхон.

«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», - говорится в сообщении агентства Yonhap.

При этом в публикации отмечается, что о «запуске» сообщили представители Объединенного комитета начальников штабов.

В настоящее время официальных данных о так называемом пуске снарядов пока нет. Все обстоятельства выясняются.