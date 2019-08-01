Клавишник Rammstein рассказал о знакомстве с Горбачевым
Немецкий музыкант отметил роль советского политика в мировых исторических событиях.
© Фото: rammsteinofficial, Instagtam
Один из участников немецкой рок-группы Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц, заявил, что глава СССР Михаил Горбачев стал значимой фигурой в истории его родной страны, фактически будучи инициатором сноса Берлинской стены, и что считает его героем.
«А как еще назвать этого смелого человека?», - спросил Лоренц.
Также он поделился, что успел лично познакомиться с Горбачевым на музыкальной премии в Кельне и немного пообщаться с ним.
«Уж где-где, а на этом мероприятии я не ожидал его увидеть», - рассказал клавишник «Известиям».
Помимо прочего, Лоренц заявил, что любит классическую музыку и знаком с творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, которую периодически слушает в автомобиле.