И укусит за бочок: волк напал на спящую в палатке семью

Ночью в канадской провинции Альберта, в кемпинге национального парка Банф, произошло нападение волка на палатку, в которой ночевала семья с маленькими детьми. Элиза, Мэтт и двое их сыновей спали, когда хищник разодрал ткань палатки и напал на отца семейства.

От ужаса все начали кричать. Элиза закрыла своим телом сыновей, а Мэтт, пытаясь защитить семью, боролся с хищником. Зверь вгрызался в руки мужчины, пытаясь вытащить его из палатки и утащить в лес.

«Это было как в фильме ужасов. Мы кричали о помощи. Я думала прошла вечность, хотя на самом деле 1-3 минуты. Мэтт пытался схватить челюсти волка руками, а тот хотел утащить мужа подальше в лес», - написала Элиза на своей странице в Facebook.

На помощь семье пришел мужчина по имени Русс, проходивший неподалеку от палатки и услышавший крики о помощи. Он ударил волка, который от неожиданность отпустил свою жертву. Двое мужчин начали кидать в хищника камнями, чтобы прогнать его со стоянки. А в это время женщина с детьми убежала из разорванной палатки в свой в фургон и укрылась в нем.

«Могло быть намного хуже. Мы благодарны Руссу, что вся наша семья жива и здорова. Мэтт – наш герой», - выразила свои чувства Элиза.

После происшествия, кемпинг был закрыт на несколько дней. Администрация парка провела расследование всех обстоятельств ночного происшествия. Специалисты выследили агрессивного зверя и убили его.