Минздрав предложил ограничить продажу вредной еды на работе

Минздрав РФ выступил с инициативой ограничить реализацию на предприятиях вредных продуктов, содержащих повышенное количество соли, сахара, насыщенных жиров, в том числе чипсов, сухариков, шоколадных батончиков, газированных напитков и энергетиков.

«Формирование меню для пунктов питания (столовой, кафе и др.), ассортимента буфета, приемных и др. в соответствии с критериями рациона для здорового питания. Приглашенным специалистом врачом-диетологом совместно с технологом предприятия, предоставляющего услуги по питанию, разрабатываются критерии для меню «Здорового питания» и ассортименту», - перечисляются рекомендации Минздрава в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».

В качестве альтернативы работодателям предлагается продавать сотрудникам здоровые перекусы: йогурты, овощную соломку, зерновые батончики.

«Провести анализ ассортимента стoловой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи гoтовых продуктов питания. Исключить продукты с высоким содержанием сахара, сoли и насыщенных жиров. Включить в ассортимент продукты для «здорового перекуса», такие как овощная соломка, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы, зерновые батончики и др.», - говорится в рекомендациях.

Также предлагается проводить регулярные лекции для работников о принципах здорового питания, организовывать конкурсы рецептов правильных блюд, проводить мероприятия с нетривиальной подачей блюд здорового питания.