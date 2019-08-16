Яростная схватка двух питонов за самку на чердаке попала на видео

Два ромбических питона устроили настоящую схватку, выбрав полем для сражения чердак дома одной из австралийских семей, чем по-настоящему перепугали людей.

Поединок змей удалось снять на видео. На кадрах два агрессивных питона обвились вокруг оси друг друга. Однако сражение было прервано из-за веса змей, которые рухнули на пол прежде, чем смогли причинить друг другу настоящий вред.

Как уточняется в сообщении к ролику, опубликованному в Facebook, для ликвидации агрессивных пресмыкающихся австралийцы вызвали специальную службу. В результате змеи были выброшены в лес.

По предварительным данным, питоны устроили сражение за самку. Пользователи Сети оценили поединок змей, отметив, что рептилии в своей агрессии были грациозны и восхитительны.