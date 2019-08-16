В ITF рассказали о судьбе захваченных пиратами российских моряков

Координатор в РФ Международной Федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов рассказал о судьбе захваченных российских моряков. По его мнению угрозы жизни гражданам России нет.

Ранее сообщалось, что 15 августа у порта Дуала, у берегов Камеруна, было захвачено грузовое судно. Из 12 членов экипажа 8 оказались в заложниках, среди которых 3 россиянина. Немецкая компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt заявила о создании оперативной группы, основной задачей которой станет разрешение ситуации во взаимодействии с камерунскими властями.

«Жизни угрозы нет, это бизнес, будет затребован выкуп», - приводят слова Сергея Фишова РИА Новости.

На данный момент власти Камеруна ведут переговоры с захватчиками, чтобы наладить с ними связь и понять цели, которые они преследуют. По словам представителя ITF, пираты начали расширять географию в Гвинейском заливе.