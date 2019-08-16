Капля здоровья: назван способ избежать простуды в сезон гриппа
Для профилактики ОРЗ и снижения активности вирусов следует наносить масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои на носовой платок, который затем необходимо брать с собой. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, риск простудиться значительно возрастает с наступлением холодов, в связи с чем полезно использовать указанные масла.
«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», - отметил эксперт.
Тяжельников добавил, что помимо традиционного использования масел в аромалампах, полезно пользоваться ими в периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа в многолюдных местах.
«Для этого можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой», - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, а также мяты, бергамота и розы обладают расслабляющим и успокаивающим эффектом. Именно это является способом профилактики стресса в мегаполисе, цитирует Тяжельникова агентство новостей «Москва».
Ранее руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг заявил, что антибиотики не способны вылечить человека от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий.