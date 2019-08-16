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Капля здоровья: назван способ избежать простуды в сезон гриппа

Наталия Майорова
23:23 16.08.2019
Риск простудиться значительно возрастает с наступлением холодов, в связи с чем полезно использовать различные масла, например: апельсина, кедра, можжевельника или мяты.
Капля здоровья: назван способ избежать простуды в сезон гриппа
© Фото: J.M. Guyon CandyBox, Globallookpress

Для профилактики ОРЗ и снижения активности вирусов следует наносить масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои на носовой платок, который затем необходимо брать с собой. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, риск простудиться значительно возрастает с наступлением холодов, в связи с чем полезно использовать указанные масла.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», - отметил эксперт.

Тяжельников добавил, что помимо традиционного использования масел в аромалампах, полезно пользоваться ими в периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа в многолюдных местах.

«Для этого можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой», - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, а также мяты, бергамота и розы обладают расслабляющим и успокаивающим эффектом. Именно это является способом профилактики стресса в мегаполисе, цитирует Тяжельникова агентство новостей «Москва».

Ранее руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг заявил, что антибиотики не способны вылечить человека от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий. 

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