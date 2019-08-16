Трамп задумался о покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, принадлежавшей Дании. По словам американского лидера, он с интересом слушал о ресурсах острова и его геополитическом значении в мире, а также обсуждение вопроса о покупке своими советниками.

Трамп признался, что он даже попросил юристов провести правовую экспертизу проекта. Но при этом не уточнил насколько серьезно он относится к вопросу о покупке этой территории, пишет Wall Street Journal.

Идея покупки Гренландии появлялась у США неоднократно. Еще Гарри Трумэн хотел купить у остров у Дании за 100 миллионов долларов, но получил отказ. Штаты задумывались о покупке Гренландии в 1867 году, но вместо нее приобрели Аляску.