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Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма

Егор Левин
22:53 16.08.2019
В соответствии с прогнозами местных властей, основной удар на себя пример Лазаревский район.
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
© Фото: Интересный Сочи, VK

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации в связи с сильными дождями 17 и 18 августа. Ожидаются даже возможные смерчи.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Из-за гроз реки могут выйти из берегов, а уровень воды сильно подняться. В соответствии с прогнозами местных властей, основной удар на себя пример Лазаревский район Сочи.

Глава города Анатолий Пахомов также потребовал убрать все палаточные лагеря вдоль рек во избежание несчастных случаев. Как сообщается на сайте города, администрация подготовила все силы и средства для борьбы со стихией.

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