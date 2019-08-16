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Не уступил дорогу: три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Петербурге

Вера Чернышева
22:56 16.08.2019
Легковой автомобиль Нonda не предоставил «неотложке» преимущество на дороге.
Не уступил дорогу: три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Петербурге
© Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте

Три человека пострадали при ДТП в городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, 16 августа. Легковой автомобиль не уступил дорогу машине скорой помощи.

«Неотложка» ехала по главной дороге со включенным маячками. Двигавшаяся по второстепенной дороге иномарка Нonda не предоставила ей преимущества и произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадали водитель Нonda и пассажиры скорой помощи – врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести», – сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что скорая помощи спешила по заявке пациента. По факту ДТП ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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