Не уступил дорогу: три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Петербурге

Три человека пострадали при ДТП в городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, 16 августа. Легковой автомобиль не уступил дорогу машине скорой помощи.

«Неотложка» ехала по главной дороге со включенным маячками. Двигавшаяся по второстепенной дороге иномарка Нonda не предоставила ей преимущества и произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадали водитель Нonda и пассажиры скорой помощи – врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести», – сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что скорая помощи спешила по заявке пациента. По факту ДТП ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.