Опасное развлечение: детский паровозик наехал на ребенка в Саратове

В Саратове детский паровозик наехал на пятилетнего мальчика. Ребенок начал вылезать из вагона во время движения, упал и угодил под колеса.

Инцидент произошел вечером 16 августа на бульваре в Кировском районе Саратова. Семейная пара посадила своих сыновей 5,5 и 3,5 лет кататься на детском аттракционе, а сама расположилась на скамейке. Мальчики ехали в первом вагоне паровозика.

Во время движения старший ребенок решил перелезть во второй вагон, но не удержался и упал на землю. Водитель, не заметив случившегося, продолжил ехать и придавил мальчика колесами. После этого его окрикнул мужчина, который катался в паровозике вместе со своим ребенком, и тот остановился. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Следственные органы в Саратове начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи осмотрели место происшествия, опросили водителя паровозика, родителей ребенка и очевидцев. У хозяина аттракциона затребовали необходимые для расследования документы, говорится в сообщении СУ СКР по Саратовской области.