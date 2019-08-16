ВСУ обстреляли Горловку из минометов

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили об обстреле окрестностей Горловки. Удар по местности со стороны Военных сил Украины зафиксировали в вечером 16 августа.

В ДНР отметили, что обстрел совершен в районе поселков Новолуганское и Доломитное вблизи Горловки в 18:15 (по местному и московскому времени).

«Выпущено 12 мин калибром 120 мм», – говорится в сообщении совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 21 июля, в день парламентских выборов в Украине. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Однако оно было нарушено менее, чем через 13 часов обстрелом села Новая Таврия на юге ДНР.

Горловка находится на границе подконтрольных ДНР территорий. По этой причине населенный пункт регулярно подвергается обстрелам.