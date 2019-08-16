В Москве на МКАД полыхает грузовик: видео

В Москве на 84-м километре МКАД прямо на шоссе загорелась грузовая «Газель». Пламя полностью охватило кузов.

Судя по геолокации, указанной в видео с места происшествия, машина загорелась в альтуфьевском районе столицы. На кадрах заметно, что огонь полыхает во всю мощь, высоко поднимаясь от грузовика вверх. Машина создала затор на своей полосе дороги, не затронув при этом соседние, на которых автомобили продолжают ехать свободно.

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Ролик опубликован в Instagram. Причины произошедшего возгорания, равно как и информация о возможных жертвах или пострадавших, уточняются.