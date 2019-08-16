Золото «Глубины»: водолазы из России стали первыми на конкурсе АрМИ в Иране

Водолазы из России нашли свое «золото» на «Глубине» Персидского залива. Конкурс специалистов ВМФ в Иране, проводимый в рамках Международных армейских игр - 2019 завершился триумфом российской сборной, которая оставила далеко позади всех соперников.

Даже 40-градусная жара не помешала этому. Моряков-водолазов собрали со всех флотов. Они впервые одержали победу в таком составе. Но мало кто знает, каких сил стоила эта победа.

Члены российской сборной тренировались в течение года, чтобы показать такой высокий результат. Некоторые моряки не были дома по четыре месяца.

Многоборье водолазов в этот год проходило на «иранской Ривьере» - так называют остров Киш. В переводе с фарси это значит «шах пешкой». И вот российские водолазы здесь и поставили шах, а затем мат, коллегам из Ирана, Китая, Венесуэлы, ЮАР и Сирии.

Водолазы спасали субмарину, заделывали пробоины тонущему кораблю, переносили по дну гири общим весом 320 килограмм и применяли глубоководную сварку. Идеально сваренный куб даже решили вручать как переходящий приз лучшему сварщику-водолазу в следующие годы проведения соревнований.

Россияне установили три новых рекорда во время участия в «Глубине». Вторым стал Китай, третье место заняли хозяева иранцы.

Каждый день состязаний заканчивался салютом в честь всех команд. Именно здесь военные моряки из разных стран не только выясняют кто лучший из лучших, но и просто начинают дружить.