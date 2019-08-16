В Ульяновске возбудили уголовное дело после массового отравления маслом

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении Следственного комитета России 16 августа.

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