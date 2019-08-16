В Ульяновске возбудили уголовное дело после массового отравления маслом
В Ульяновске завели уголовное дело в связи с отравлением семерых человек. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении Следственного комитета России 16 августа.
Семерых жителей Ульяновска, в числе которых двое детей, доставили в лечебные учреждения с внутренним кровотечением после употребления домашнего подсолнечного масла. Двое впоследствии скончались. Лабораторное исследование показало наличие крысиного яда в крови пострадавших.