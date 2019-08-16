В Госдуме решили изменить механизм покупки незарегистрированных лекарств

В Государственной думе РФ считают, что правила покупки незарегистрированных в России лекарств нужно изменить. Поводом для этого стало уголовное преследование родителей, которые приобретают подобные препараты для своих детей.

В частности, россиянам предлагают подробно разъяснить, каким образом вести себя, если возникла необходимость в подобных препаратах. Парламентарии обещают провести переговоры на эту тему с Минздравом России.

В Минздраве же, в свою очередь, заявили, что найдут замену противоэпилептическому средству «Фризиум», которое нелегально на территории страны. Из-за этого препарата 12 августа на мать больного ребенка таможенная служба завела уголовное дело. Посылку с заказанным в интернете лекарством в ведомстве посчитали контрабандой.

Большую огласку также получил аналогичный случай в июле. Мать страдающего от мучительных судорог мальчика сотрудники таможни задержали в почтовом отделении. Материалы дела передали в полицию. Обеспокоенность сложившейся ситуацией тогда выразили в Кремле.