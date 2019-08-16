Цена отзыва: в Роскачестве рассказали, как не стать жертвой при покупках в Интернете

В Роскачестве разработали инструкцию для покупающих товары онлайн. Организация призывает любителей пошопиться в Интернете остерегаться подделок и особенно ненастоящих отзывов про магазины и отдельные товары. В инструкции подробно описывается, как не попасть на крючок изощренных маркетологов.

А сделать это не сложно: отличить ненастоящий отзыв можно по его обязательной положительной оценке, восторженности и при этом некоторой неконкретности. Максимум общих фраз и минимум конкретики – верный признак фальшивки. Как и слова-маячки: «восторг», «самый лучший», «очень круто», «самые низкие цены» и тому подобные высказывания.

Некоторые магазины и вовсе сделали невозможным размещение негативного отзыва на своих сайтах. Зато хвалебная рецензия никоим образом не возбраняется. Ко всему прочему, некоторые компании закупают определенные объемы отзывов, причем, хороших – для себя, плохих – для конкурентов.

Эксперты единодушны: лучший способ проверить достоверность отзыва – связаться с автором. В Роскачестве советуют перед серьезной покупкой сравнить несколько отзывов на нескольких сайтах и обращать внимание на детали и факты, а не на эмоции авторов.