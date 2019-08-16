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Через реки, ледники и перевалы: Россия одержала победу в конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Александра Арсентьева
19:05 16.08.2019
Заключительным испытанием для наших специалистов стал протяженный марш-бросок, восхождение на самую высокую точку Европы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская команда одержала победу на конкурсе «Эльбрусское кольцо». Главный инспектор Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Сергей Сорока рассказал «Звезде», какие препятствия преодолевали участники состязаний.

«Ребята чувствуют себя хорошо, уже можно расслабиться, все позади, девять первых мест у нас. Уверенная победа. Ребята с задачей поставленной справились, поэтому сейчас отдыхают, готовятся к награждению», - рассказал он.

«В первую очередь я хочу отметить капитана команды, который очень грамотно все организовал, распределил, потому что это все-таки командная работа. Это Илья Бердников, и также Анатолий Трошев. Они отличились», - отметил Сорока.

Заключительным испытанием для наших специалистов стал протяженный марш-бросок, восхождение на самую высокую точку Европы.

«Экстремальное путешествие это складывалось по-разному, потому что 14 специальных задач и на каждые задачи свои особенности, все это усложнялось длительным переходом - 95 километров. Команды преодолели семь перевалов горных, шесть ледников, два ледовых плато, преодолели пять рек», - рассказал он.

По словам Сороки, на соревнованиях команды Узбекистана и Казахстана продемонстрировали очень высокий уровень подготовки.

Соревнование горных подразделений «Эльбрусское кольцо» пройдет в Кабардино-Балкарии в городе Терскол с 3 по 16 августа. В нем примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан.

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