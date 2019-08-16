Через реки, ледники и перевалы: Россия одержала победу в конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Российская команда одержала победу на конкурсе «Эльбрусское кольцо». Главный инспектор Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Сергей Сорока рассказал «Звезде», какие препятствия преодолевали участники состязаний.

«Ребята чувствуют себя хорошо, уже можно расслабиться, все позади, девять первых мест у нас. Уверенная победа. Ребята с задачей поставленной справились, поэтому сейчас отдыхают, готовятся к награждению», - рассказал он.

«В первую очередь я хочу отметить капитана команды, который очень грамотно все организовал, распределил, потому что это все-таки командная работа. Это Илья Бердников, и также Анатолий Трошев. Они отличились», - отметил Сорока.