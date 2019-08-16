Врачи назвали причину массового отравления в Ульяновске

Отравление подсолнечным маслом семи человек в Ульяновске вызвал крысиный яд. По предварительным данным, им обрабатывали помещение, где хранились семечки для изготовления масла.

Эту версию подтвердили результаты анализов поступивших в больницу людей.

«В сыворотке крови пациентов присутствуют производные кумарина – то есть, в просторечии это как раз есть крысиный яд или, как еще говорят, варфорин. Это антикоагулянт, который вызывает клинику, с которой поступили пациенты», – рассказал «Звезде» заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело, также проверку начал Роспотребнадзор. По данным СМИ, отравившихся может быть и больше – еще в начале августа в местной больнице умерла женщина с аналогичными симптомами.

Семерых жителей Ульяновска, в том числе двоих детей, доставили в лечебные учреждения с внутренним кровотечением после употребления домашнего подсолнечного масла. Двух человек медикам спасти не удалось. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.