В Госдуме предложили поощрять бросающих курение россиян дополнительными выходными

В Государственной думе России рассматривают различные варианты возможного поощрения граждан, которые решили отказаться от курения. Среди прочих звучит возможность предоставления им дополнительных выходных или отпускных дней.

По словам зампреда Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, тягу к здоровому образу жизни необходимо стимулировать всеми возможными способами. В числе других вариантов помимо выходных и отпуска, он называет определенные налоговые поблажки.

«Например, на какой-то период – на год или на два – уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул», - цитирует Свинцова агентство «Москва».

Ранее в Госдуме одобрили возвращение курилок в аэропорты. Законопроект об этом был принят в первом чтении на пленарном заседании 16 июля. Его приняли большинством голосов. Предполагается, что при окончательном возвращении курилок на территории аэровокзалов их оснастят особо мощными системами вентиляции, препятствующими распространению табачного дыма дальше самой комнаты.