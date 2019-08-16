Через все преграды: как корреспонденты «Звезды» освещали АрМИ-2019

Не только участники сделали незабываемыми Международные армейские игры - 2019, но и освещавшие все конкурсы корреспонденты «Звезды». 10 государств и более 20 полигонов – в течение двух недель они показали зрителям все, что могли.

Для того, чтобы добиться эффекта присутствия корреспондентам порой приходилось погружаться на морское дно, забираться в кабину истребителя и управлять бронемашиной.

Из-под воды и свысока, ползком и в полете, в полной экипировке или налегке – на пути к финишу корреспонденты не останавливались ни перед чем. Им приходилось преодолевать стены, карабкаться по отвесным спускам и преодолевать клубы дыма и пыли. Кто-то ломал технику и не мог перекричать гул вертолета, а кто-то даже становился «жертвой» разведчиков или автоматчиков.

И главное, что на протяжении всего времени делали корреспонденты «Звезды» - болели за команды России, участвующие в конкурсах АрМИ-2019.

Армейские международные игры 2019 года стартовали в субботу, 3 августа на территории десяти государств мира. В них примут участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии, Судана и других. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа, в общей сложности в рамках Игр в ближайшие две недели пройдет 31 конкурс, из которых 16 - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.