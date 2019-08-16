На главу СБУ завели уголовное дело

Против руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудили уголовное дело. Его подозревают в фабрикации доказательств обвинения для привлечения к ответственности невиновного.

Производство по делу открыто в Национальном антикоррупционном бюро по решению Соломенского районного суда Киева. Предполагается, что во время расследования неназванного уголовного дела Грицак искусственно создал доказательства обвинения и провел другие фальсификации для наказания заведомо невиновного человека.

Вместе с Грицаком по уголовному делу проходят и другие должностные лица. Среди них его первый заместитель, руководство следственного управления Национальной полиции Украины в Волынской области, сотрудники прокуратуры.

Вступивший в должность 20 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов Рады уволить главу СБУ Грицака, а также министра обороны Степана Полторака и генпрокурора Юрия Луценко. Ранее Грицак сам попросил освободить его от должности, однако на заседании 6 июня Рада это решение не поддержала.