«Яблочная пасхалка»: СМИ нашли намек на дату презентации нового iPhone

СМИ предположили, что обнаружили возможный намек на дату следующей презентации новинок от Apple. Предполагаемая дата указана в изображении новой операционной системы от американского техно-гиганта.

На скриншоте виднеется календарь с отмеченной датой – вторник, 10 число. Ближайшим «десятым» вторником окажется 10 сентября 2019 года. Помимо числа сверху также имеется надпись, перевести которую на русский язык можно как «придержать до релиза» (HoldForRelease).

Как сообщает портал 9to5Mac, на своей следующей презентации Apple могут продемонстрировать общественности преемников iPhone XS, XS Max и XR с новыми процессорами, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой.