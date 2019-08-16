В Минтруде предложили увеличить размер МРОТ

В Министерстве труда предложили повысить уровень минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года. Предполагается, что увеличение составит 850 рублей.

Таким образом, МРОТ в наступающем году может оказаться равен 12 130 рублям. Информация об этом опубликована на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что россиян с низким заработком могут освободить от НДФЛ. Внесение возможных изменений в налоговое законодательство предусмотрено генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018-2020-е годы.