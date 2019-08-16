В массовом побоище камнями в Индии пострадало около ста человек

В штате Уттаракханд в Индии участники религиозного фестиваля закидали друг друга камнями. В результате масштабного побоища пострадало не меньше ста человек.

Закидывание камнями является традицией ежегодного индуистского фестиваля Багвал. Участие в нем могут принимать только мужчины. Они делятся на две команды, и бойня длится до тех пор, пока одна сторона не победит другую.

Из экипировки участники используют только большие щиты, по этой причине праздник каждый раз заканчивается травмами для них, а иногда и смертью. На фестивале обязательно дежурят медики, которые оказывают помощь пострадавшим, обрабатывают и зашивают раны.