В массовом побоище камнями в Индии пострадало около ста человек
Таким образом на севере страны отметили религиозный праздник.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА
В штате Уттаракханд в Индии участники религиозного фестиваля закидали друг друга камнями. В результате масштабного побоища пострадало не меньше ста человек.
Закидывание камнями является традицией ежегодного индуистского фестиваля Багвал. Участие в нем могут принимать только мужчины. Они делятся на две команды, и бойня длится до тех пор, пока одна сторона не победит другую.
Из экипировки участники используют только большие щиты, по этой причине праздник каждый раз заканчивается травмами для них, а иногда и смертью. На фестивале обязательно дежурят медики, которые оказывают помощь пострадавшим, обрабатывают и зашивают раны.