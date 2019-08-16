Приставы заинтересовались Киркоровым после неоплаченных штрафов за ПДД

Против певца Филиппа Киркорова начато исполнительное производство. Причиной стали три штрафа за ПДД после концерта в Твери, прошедшего 11 апреля. Административные нарушения числятся за исполнителем неоплаченными.

Два штрафа вынесены на сумму 500 рублей, еще один - на 1000 рублей. Их даты - 12 и 15 апреля 2019 года. Оплату Киркоров не произвел, поэтому производство в отношении него и было инициировано. Эти и многие другие неоплаченные нарушения показываются при запросе в банке данных исполнительных производств.

В беседе со «Звездой» представитель певца отказался комментировать ситуацию, заявив, что не занимается разъяснением слухов.

Ранее ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подало в суд на Киркорова. С артиста хотят взыскать 82 тысячи рублей за неоплату питания своей труппы перед концертом в Кремле.