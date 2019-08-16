Победителей конкурса «Чистое небо» АрМИ-2019 наградили в Китае

Призеров конкурса расчетов противовоздушной обороны «Чистое небо» наградили в китайском городе Корла. На состязании в рамках юбилейных, Пятых Армейских международных игр (АрМИ) Россия удостоилась второго места.

В индивидуальных дисциплинах по итогам двух недель испытаний россияне получили медали различного достоинства. В командном зачете сборная взяла серебро, уступив лишь соперникам из Китая.

Соревнования проходили в суровых условиях пустыни. Участники конкурса выполняли заезды с препятствиями на боевых машинах и стреляли по мишеням из переносных зенитно-ракетных комплексов. Впервые на состязаниях задействовали новейший российский бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО».

На других конкурсах, проходивших в Китае, Россия также заняла призовые позиции. Второе место национальная сборная получила по результатам испытаний соревнований «Безопасная среда», «Мастер-оружейник» и «Суворовский натиск».